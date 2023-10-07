ФОПам загрожують великі штрафи – подробиці

В Україні від 1 жовтня 2023 року за торгівлю без касових апаратів ФОПам загрожують великі штрафи. Про це повідомляє РБК-України, передає НСН.

ФОПам загрожують великі штрафи

“Що стосується перевірок платників податків, то я хочу звернутися до підприємств торгівлі стосовно встановлення касових апаратів. Від 1 жовтня будуть впроваджені великі штрафиза невстановлення цих апаратів. Перевірки касових апаратів відновлено”, – наголосив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, член фракції партії “Слуга народу” Данило Гетманцев.

Кого стосуватимуться перевірки

Перевірки стосуються певних груп підприємців, які, зокрема, реалізують:

спиртні напої;

тютюнові вироби;

паливо;

електроенергію.

Крім того, під планові перевірки підпадають банківські та фінансові установи, а також гральний бізнес.

“Днями буде прийнято план податкових перевірок. І до кінця року перевірять усі підприємства”, – попередив народний депутат.

Який розмір штрафу доведеться сплатити

Якщо податкові органи встановлять, що перелічені категорії не проводять розрахункові операції через касові апарати, до них застосують фінансові санкції – розмір штрафу безпосередньо залежить від суми, яка пройшла повз касу.

Штраф за першу не проведену через касовий апарат операцію – 100% від суми чека;

штраф за другу й наступні операції становитиме 150% від суми чека.

Однак штрафи за роботу без касових апаратів не будуть застосовуватись до бізнесу на прифронтових територіях. Але це не стосується торгівлі підакцизними товарами.

Використання касових апаратів є обов’язковим для ФОП II, III та IV груп спрощеної системи оподаткування та на загальній системі оподаткування. Незалежно від виду діяльності та обсягу доходів.

Закон про касові апарати ухвалили “з метою детінізації розрахунків” – щоб вивести з “тіні” розрахунки за товари й послуги.

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