Фіксувалися перебої: ситуація в енергосистемі станом на 3 грудня – Міненерго

В Україні у неділю, 3 грудня, дефіциту електроенергії не спостерігається. Обмеження електропостачання наразі немає у жодній з областей. Зазначається, що енергосистема збалансована. Про це повідомляє Міненерго у Telegram, передає НСН.

Ситуація в енергосистемі станом на 3 грудня

Зазначається, що через технологічні порушення частково розвантажувалася одна з ТЕЦ. Втім, протягом дня роботу було відновлено.

Наразі обсягу генерації достатньо для покриття потреб усіх споживачів та промисловості. Водночас відключення світла пов’язані з погодою, технологічними порушеннями або бойовими діями.

Через порушення було відключено повітряну лінію 220 кВ від однієї з ТЕС на заході країни. Без світла залишалися побутові споживачі.

Крім того, на Львівщині та Рівненщині знеструмлювалися повітряні лінії 110 кВ, через що були перебої руху поїздів. Причини – рясний сніг, вітер та дощ.

Раніше ми писали: Чи підвищать тариф на світло з 1 січня – в Міненерго зробили заяву