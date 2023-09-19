Як підготуватись до блекауту в Україні: топ дієвих порад

До блекауту потрібно підготуватися заздалегідь, щоб не довелось відвідувати десятки магазинів у пошуках потрібних продуктів, гаджетів та інших товарів у разі повного відключення електроенергії. Які продукти можуть допомогти подолати темряву і холод, і скільки вони коштують сьогодні, розповідає НСН, з посиланням на VisitUkraine.

Як підготуватись до блекауту

Не встигли українці повністю оговтатися від минулорічних відключень електроенергії, як звідусіль почали надходити попередження про те, що незабаром окупаційна влада вдасться до нового “енергетичного тероризму“, щоб занурити нас у темряву.

Навчені минулорічним гірким досвідом життя без благ цивілізації, ми повинні увійти в зимовий сезон цього року краще підготовленими, ніж рік тому. Тому сьогодні ми повинні згадати, де лежать павербанки та свічки, які ми зберігали з минулого року, і поповнити їх запаси.

Придбайте електрогенератор

Автономна електрична станція підійде власникам приватних будинків. Через небезпеку для життя і здоров’я їх не можна використовувати в житлових комплексах. Під час експлуатації необхідно суворо дотримуватися інструкції з експлуатації. Також слід врахувати необхідність придбання запасів палива.

Для квартири ідеально підійде EcoFlow – це портативна зарядна станція. Такий пристрій може заряджати одночасно від 7 до 13 девайсів. Майже всі вони мають виходи: 1-4 стандартні розетки, USB для звичайної і швидкісної зарядки, зарядка для ноутбуків. Самі станції заряджаються від розетки, сонця чи авто.

Теплі та екстратеплі ковдри

“Також завжди актуальні теплі та екстратеплі ковдри з натуральним та штучним наповнювачем, включно з популярними подвійними ковдрами “чотири сезони” (складаються з двох шарів: тонкого – для теплого сезону, товстого – для міжсезоння, а коли вони об’єднуються між собою – ковдра підходить для холодів), а також різноманітні теплі пледи”, – повідомляє керуюча магазину JYSK у Києві Марія Ведебура

Зробіть запаси питної та технічної води

Потрібен щонайменше триденний запас. В середньому одній дорослій людині потрібно 1,5-2 літри питної води та 10-12 літрів технічної води на добу.

Як очистити воду можна дізнатись за посиланням.

Підготуйте запас їжі

Продукти мають бути довгого терміну зберігання та не потребувати охолодження: енергетичні батончики, шоколад, каші, локшина швидкого приготування, консерви, тушкованку, печиво, м’ясні снеки. У зв’язку з холодною порою року наразі можна зберігати продукти, які потребують охолодження на вулиці: у дворі приватного будинку чи на балконі квартири. Однак, якщо у продуктів було порушено температурний режим зберігання, обов’язково їх утилізуйте.

Також не забудьте подбати про запас їжі для домашніх тварин.

Подбайте про аптечку

Враховуйте потреби усіх членів сім’ї. Людям, які мають хронічні захворювання радимо скласти зі своїм лікарем план дій на випадок відключення електроенергії, а також за потреби знайти альтернативний спосіб охолодження ліків та живлення медичних пристроїв.

Підготуйтесь до перебоїв з мобільним зв’язком

Якщо мобільна мережа недоступна, скористайтесь національним роумінгом. Заздалегідь обговоріть з рідними та близькими, де ви зустрінетесь у разі екстреної ситуації та відсутності зв’язку.

Тримайте зарядженим мобільний телефон

Не розряджайте Ваш прилад нижче ніж 20-30%. Краще зайвий раз додатково поставити телефон на зарядку. У випадку відключення електроенергії зберігайте заряд смартфона.

Дізнайтесь адреси “Пунктів незламності” у Вашому місті

Тут можна обігрітись, зарядити телефон, випити чай та отримати інші види допомоги. Знайти найближчий до вас “Пункт незламності” допоможе Телеграм-Бот.

Зарядіть усі наявні у вас павербанки

Завантажте офлайн мапи, наприклад Google карти

Збережіть маршрути громадського транспорту у вашому місті

Підготуйте ліхтарики для кожного члена родини (Також не забудьте подбати про запас батарейок до них)

Домашній інтернет

Дізнайтесь у провайдера чи працює ваш інтернет під час відключення світла. Якщо так, то придбайте павербанк та спеціальний шнур, щоб під’єднати до нього роутер і не втрачати зв’язок.

Підготуйтесь до переміщення вулицями у темну пору доби

На випадок відсутності світла на вулиці – подбайте про ліхтарик та відповідний одяг.

Освітлення оселі

Придбайте нічні лампи, кемпінгові ліхтарі, свічки, сірники та гірлянди на батарейках.

Подумайте про розваги на час блекауту

Сприймайте цей час, як можливість побути разом з близькими, почитати книгу або зайнятись іншими справами, які Ви давно відкладали.

Пам’ятайте, що важкі часи обов’язково закінчаться, і наша психологічна стійкість і готовність до викликів допоможе зробити цей період менш травматичним.

Раніше ми писали: В Україні розробили графіки відключення світла, які можуть запровадити вже з 1 жовтня