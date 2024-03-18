Чи вистачить Україні боєприпасів у 2024-му році: відповідь експерта

Військовий експерт Петро Черник відреагував на заяви західної преси про те, що не вистачить Україні боєприпасів і без них Сили оборони будуть вимушені відступати на другу чи третю лінію оборони.

“Це точно робота на внутрішнього споживача. І це правильно, ніхто не скасовував інформаційно-психологічний тиск. Але питання треба розкрити ширше. Чехи знайшли для нас 800 тисяч боєприпасів, і це непогано. При теперішньому темпі ведення бойових дій, ми ніколи не виходили за показники 5000 боєприпасів на добу. У такому режимі боєприпасів вистачить на повноцінні пів року. Загалом же, цього року задекларовано близько 1,5 млн снарядів для України. Якщо бойові дії триватимуть таким чином і надалі – нам має вистачити”, – заявив Черник в ефірі телемарафону.

Він також додав, що крім цього, Україна нині робить усе можливе для будівнцтва власної лінії оборони на всіх напрямках. Передає НСН.

“Стосовно нашої лінії оборони, як її називають “Лінія Манергейма”, то тут Уряд зробив колосальний крок уперед. До 20 млрд виділили як на фортифікацію, так і для Сил оперативної підтримки. Все, що має робитися з точки зору фортифікацій – усе робиться”, – пояснив Черник.

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