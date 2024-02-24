Президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ планують мабйтні контрнаступальні операції, хоча затримки з безпековою допомогою Заходу, ймовірно, створюватимуть невизначеність та обмеження для цих операцій

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), передає НСН.

“Зеленський визнав, що нестача техніки ускладнює поточні українські операції, зокрема на сході України. 22 лютого ABC News повідомило, що офіційні особи США оцінюють, що українські сили почнуть відчувати критичну нестачу боєприпасів і ракет ППО наприкінці березня 2024 року, і що ця нестача ставатиме все більш значною протягом весни та літа 2024 року. Дефіцит матеріальних засобів, ймовірно, змушує українські сили використовувати матеріальні засоби, а затримки із західною допомогою безпеки, ймовірно, створюватимуть невизначеність в українських оперативних планах і обмежувати підготовку до майбутніх контрнаступальних операцій”, – зазначають аналітики.

ЗСУ планують майбутні контрнаступальні операції – в ISW оцінили шанси України

Експерти вважають, що тривалі затримки з наданням допомоги у сфері безпеки та постійна нестача матеріальних засобів можуть змусити ЗСУ прийняти жорсткі рішення щодо того, як розподілити ресурси між потенційно значущими з оперативної точки зору контрнаступальними операціями та поточними зусиллями утримати позиції.

Як відомо, раніше начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю The Wall Street Journal сказав, що контрнаступ ЗСУ влітку 2023 року не був таким успішним, як очікувалося. Однак Україна зможе знову влаштувати новий контрнаступ 2025 року. За його словами, багато чого залежить від того, чи будуть США готові забезпечити Україну “припасами на весь рік, поки ми готуємося”.

Як ми писали раніше, Повітряні сили України збили ворожий літак А-50 увечері 23 лютого! Спочатку дана інформація з’явилася у мережах і ЗМІ, а згодом її підтвердили офіційно.

Літак далекого радіолокаційного виявлення та управління збили в районі Азовського моря.

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