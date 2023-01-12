ЗСУ фіксують підготовку росії до нової масованої ракетної атаки – ОК “Південь”

Росія готується до нової масованої ракетної атаки. Окупанти можуть використати змішану тактику під час наступного обстрілу

Про це повідомила речниця ОК “Південь” Наталія Гуменюк.

Про це інформує НСН

ЗСУ повідомили про підготовку росії до нової масованої ракетної атаки

За її словами, активізація діяльності ворожих безпілотників свідчить про підготовку РФ до нової комбінованої атаки: так, вони використовуватимуть і дрони, і ракети.

“З огляду на те, що після переспорядження, після масованої ракетної атаки, ворог, як правило, використовує 10−12 або 14 днів, можемо говорити, що ми якраз перебуваємо напередодні повторення такої масованої атаки”, – додала речниця ОК “Південь”.

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