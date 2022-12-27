Нова масштабна ракетна атака може бути комбінованою – ОК «Південь»

Нова масштабна ракетна атака всі наступні можуть бути комбінованими. Про це заявила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає НСН.

Раніше росіяни били по Україні або ракетами, або дронами. Наступні атаки можуть бути здійснені одночасно з застосуванням обох цих повітряних видів озброєння, аби розірвати шаблони, які вже склалися в українців.

«Підготовка стратегічної тактичної авіації теж є, але все ж таки пам’ятаємо, що тактика ворога може змінюватись», – сказала Гуменюк.

Вона наголосила, що окупанти протягом довгого часу не виводили в Чорне море ракетоносії, а сьогодні їх там аж три штуки. Два з них – підводні.

На додачу РФ отримала нову партію дронів, які вже застосовують проти України. Зазначається, що тепер ці БПЛА використовують й для інших цілей – не лише для ударів по інфраструктурі, але й для виявлення нашої ППО.

Нова масштабна ракетна атака могла статися вчора

Зазначимо, що, за словами радника Офісу Президента України Олексія Арестовича, росіяни вірогідно планували здійснити нову ракетну атаку вчора, 26 грудня. Але “їм, як завжди, не пощастило” – сказав Арестович, очевидно натякаючи на удар по авіабазі в Енгельсі, звідки загарбники запускає ракети.

Тим часом, український журналіст Володимир Золкін повідомляє, що на аеродромі Енгельс пошкоджено 5 ТУ-95мс, 17 “200-х” та 26 “300-х”.

Також він каже, що не варто чекати достовірних підтверджень з російської сторони, адже їх версії зводяться лише до версій на кшталт “необережного паління”.

Є інформація, що після удару по базі росія передислокувала літаки з Енгельса в інше місце.

Росії буде складніше

Вибухи на аеродромах можуть ускладнити для Росії удари по енергосистемі України. Про це пише The New York Times.

Україна завдає більш рішучих ударів по цілях у глибині російської території. За оцінками Києва, збройні сили РФ ведуть бойові дії на межі своїх звичайних можливостей.

Поки українські удари по аеродромах в серці Росії, нібито не завдали значної шкоди, зазначає видання. Але ці атаки змусили Росію перемістити літаки далі на схід, що потенційно ускладнило терористичну кампанію з завдавання ударів крилатими ракетами по енергосистемі України.

NYT зауважує, що Росія запускає крилаті ракети з бомбардувальників, які злітають із постраждалих аеродромів. Більш того, вибухи на російських аеродромах потенційно можуть знищити ракети на землі до того, як вони зможуть бути розгорнуті.

Враховуючи широко поширену в Києві серед чиновників і цивільних думку про те, що Росія не може зробити Україні більше, ніж вона вже робить, якщо не брати до уваги ядерної інтенсифікації, привабливість знищення ракетного потенціалу РФ на її ж території переважує будь-які ескалаційні побоювання.

На момент публікації цього матеріалу, по всій Україні оголошено повітряну тривогу через зліт винищувачів у Білорусі. Останнім часом такі масштабні тривоги стали частим явищем.

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