Вже з липня може набути чинності проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану. На які зміни для ФОП з 1 липня очікувати підприємцям

В Україні збираються повернути підприємцям штрафи за роботу без касових апаратів, скасувати пільги щодо сплати єдиного податку для ФОПів на 1 та 2 групі та ставку 2% для ФОПів на 3-й групі.

Про це пише повідомляє НСН з посиланням на законопроект №8401.

Зміни для ФОП з 1 липня – чого очікувати підприємцям

З 1 січня минулого року підприємці, які мають валютну виручку, повинні були працювати з реєстратором розрахункових операцій чи POS-терміналом, але після початку повномасштабного вторгнення підприємці отримали послаблення.

Законопроект повертає штрафи в розмірі 100–150% від суми придбаного товару за невидачу чека, поновлює планові перевірки та повертає обов’язкові сплати єдиного податку для підприємців 1 та 2 групи.

Окрім того, ФОПам, які на час війни перейшли на ставку єдиного податку у 2%, автоматично повертають “статус-кво”, оскільки в уряді вже підрахували, що через “двовідсоткову” пільгу бюджет недоотримав близько 10 мільярдів гривень, а її скасування навпаки, принесе у бюджет поточного року додаткові 8 мільярдів гривень.

У той же час варто пам’ятати, що за цей законопроект, який був наданий на розгляд ще у лютому, Верховна Рада поки що не голосувала.

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