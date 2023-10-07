Земля в Україні подорожчала – ціни на гектари в областях

Земля в Україні подорожчала у трьох областях. У Мінагрополітики назвали ціни на гектари. Стало відомо, де вартість землі найвища

У пресслужбі Міністерства аграрної політики та продовольства повідомили, що попит на землю сільськогосподарського призначення залишається стабільним, незважаючи на війну. За три роки з початку земельної реформи подарували та продали лише 1% землі. Це руйнує міф про те, що її “одразу ж всю продадуть”.

Про це розповідає НСН з посиланням на www.kmu.gov.ua.

Середня ціна на землю зростає, але далеко не у всіх регіонах. Заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Денис Башлик зазначив, що земля значно подорожчала у трьох областях. Це Тернопільська, Львівська та Івано-Франківська. В останній вона найдорожча – майже 2000 доларів за гектар.

Вказано, що на Львівщині вартість землі зросла до 1450 доларів за гектар, а на Тернопільщині – до 1400 доларів.

Земля в Україні подорожчала

“Це показник того, що є попит на землю і ціна не стоїть на місці”. Все працює”, – поділився чиновник.

Денис Башлик розповів про другий етап земельної реформи, який стартує у січні 2024 року. Відкриється ринок для юридичних осіб, але купувати землю зможуть лише українці. Іноземцям доступ, як і раніше, буде закрито.

Башлик уточнив, що рішення про допущення до земельного ринку громадян інших держав ухвалюватиметься на всеукраїнському референдумі.

“З початком другого етапу сформується група юридичних осіб, які бажають отримати у власність землю, щоб розвивати тривалі інвестиційні проекти. Це призведе до зростання ціни. Тому люди зараз дуже обережно підходять до розпорядження землею, розуміючи, що це нерухомий актив, який принесе їм дохід”, – пояснив заступник міністра.

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