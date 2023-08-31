Зарплати військовим перерахували: хто і скільки отримає у вересні

В Україні перерахували зарплати військовим за новими правилами. Хто може розраховувати на доплати і які суми виплат

Доплати отримають далеко не всі військові. Наприклад, на доплату у розмірі 30 тис. грн. зможуть розраховувати ті, хто виконує спеціальні завдання, деякі співробітники правоохоронних органів. При цьому це не стосуватиметься тих, хто перебуває в тилу і не виконуює спеціальні бойові завдання.

Про це йдеться у матеріалі OBOZREVATEL, інформує НСН.

Доплати отримають не всі. Наприклад, поліцейські отримуватимуть такі виплати, лише якщо:

залучаються до виконання повноважень у місцях завдання ракетних ударів;

проходять службу в областях із певними районами ведення бойових дій (Харківська, Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська);

проходять службу в громадах, що межують із районами ведення бойових дій по суші чи воді.

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Всім військовим, які не отримували доплати до затвердження урядової постанови, а тепер мають на це право, мають заплатити одразу за два місяці: червень та липень. Тобто, у серпні вони додатково можуть отримати до 60 тис. грн. Доплату 50 тис. грн отримуватимуть ті, хто займається оперативним управлінням підрозділів, військові, які служать у складі органу військового управління. Правила виплати доплати 100 тис. грн не змінилися. Таку суму отримають ті, хто бере участь у бойових діях на фронті.

Доплати строковикам тепер становитимуть 6 тис. грн. За бажання вони можуть мобілізуватися.

Курсантам доплачуватимуть по 2,35 тис. грн.

Інструкторам – від 15 до 30 тис. грн.

Юрист Роман Лихачов, який надає юридичну допомогу військовослужбовцям, розповідає: після того, як доплату у 30 тис. грн скасували, звернень із проханням знайти законну можливість демобілізуватися побільшало.

“Звичайно, несправедлива ситуація, коли всі отримували однакову доплату в 30 тис. грн. І ті, хто перебуває неподалік зони бойових дій, і ті, хто перебуває в тилу. Але кожен військовослужбовець в Україні ризикує, оскільки часто об’єктом атак стають саме військові об’єкти. Повне скасування доплат для тих, хто перебуває в тилу, є демотивуючим фактором”, – розповідає Ліхачов.

Міноборони з 1 лютого скасувала додаткову винагороду у 30 000 грн військовим та силовикам, які не перебувають на передовій. 2 травня до Верховної Ради надійшов лист від силового блоку з оплати праці особового складу.

За сім місяців 2023 року на грошове утримання військовослужбовців було виділено майже 520 млрд грн – це майже третина видатків держбюджету України, йдеться у повідомленні Мінфіну. Загальна частина видатків бюджету склала 1640,1 млрд грн. Сумарно на оплату праці було скеровано 669,9 млрд. грн., при цьому на зарплати військовослужбовців виділили 518,8 млрд. грн.

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