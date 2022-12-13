Запас потужності української енергосистеми наближається до критичної межі – експерт про ситуацію в Україні

Експертка з ядерної безпеки зазначила, що запас потужності української енергосистеми після чергової ракетної атаки з боку росії наближається до критичної межі. В чому причина

Про ситуацію в Україні розповіла експертка з ядерної безпеки Ольга Кошарна, повідомляє НСН

“Я думаю, що ми наближаємося до критичної межі. І хоча атака 5 грудня завдала менше шкоди, ніж попередні, але вона ж не остання. І щоразу нам все важче відновлювати пошкодження через відсутність обладнання”, – наголосила вона.

Запас потужності української енергосистеми наближається до критичної межі через відсутність обладнання

На трансформаторних підстанціях в обленерго відчувається нестача обладнання для ремонту, тому що воно просто закінчується після восьмої ракетної атаки російських окупантів, а грошей на його закупівлю ще не знайшли.

“Були запаси запчастин на дрібних трансформаторних підстанціях в обленерго, але вони закінчились, і грошей уже нема. “Укренерго” відповідає за магістральні лінії електропередачі, і вони не займаються диспетчеризацією енергосистеми”, – пояснила експертка.

Водночас українська енергосистема в будь-якому разі продемонструвала шалений рівень запасу потужності, оскільки б енергосистема навіть Європи не витримала б таку кількість масованих ракетних обстрілів.

“Хочу сказати, що жодна енергосистема Європи не витримала б вісім ракетних атак. Але попри наші можливості, ми наближаємося до небезпечної межі, коли буде дуже важко все відновити”, – резюмувала Ольга Кошарна.

Джерело – Апостроф

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