Закордонний паспорт знову потрібен для виїзду за кордон: для кого можливі винятки

Українці в перші дні війни могли перетнути кордон з країнами ЄС з будь-яким документом, який підтверджував особу. Однак зараз це правило скасували й тепер для виїзду за межі України або для переміщення між країнами ЄС закордонний паспорт знову обов’язковий

У якому випадку українці зможуть перетнути кордон без закордонного паспорта NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

Як повідомили в Укрзалізниці 17 квітня, пасажирам рекомендується при виїзді з України мати при собі закордонний паспорт.

Всі рішення про винятки – на розсуд прикордонників при наявності інших документів, що засвідчують особу та наявності бойових дій в регіоні, з яких випливає пасажир. Вже були зафіксовані випадки, коли пасажирів висаджували з поїзда на кордоні.

За даними порталу “Евакуація“, з 19 квітня всі українці, які перетинають кордон, повинні мати при собі закордонний біометричний паспорт. Однак з внутрішнім паспортом люди можуть виїжджати із зони бойових дій.

Для перетину кордону з ЄС потрібні

Для дорослих – біометричний закордонний паспорт

Для дітей до 16 років: закордонний біометричний паспорт та письмова згода від батьків, завірена органом опіки

Нові правила перетину кордону з ЄС не торкнуться жителів таких областей:

Київська

Харківська

Чернігівська

Херсонська

Миколаївська

Донецька

Луганська

Варто відзначити, що перетнути кордон з Грузією і Туреччиною можна з внутрішніми ID-паспортами. Угода з цими країнами про визнання ID-паспортів була визнана задовго до війни.

Інформацію про необхідність мати при собі Закордонний паспорт для перетину державного кордону підтвердив спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко в коментарі для УП.

“Хочу підкреслити, що перетин кордону відбувається згідно з Постановою Уряду номер 57, де, в тому числі вказано перелік документів, за якими можна перетинати державний кордон, і додам, що такого паспортного документа, як внутрішній паспорт не передбачено”, – підкреслив Демченко

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Він пояснив, що в перші тижні війни була гуманітарна катастрофа, люди штурмували кордон, а сервісні центри не працювали – тому громадян України випускали за будь-якими документами, які підтверджували особу. Зараз такої авральної ситуації вже немає.

За словами Демченка, щодо осіб, які виїжджають з регіонів бойових дій, прикордонники мають право самостійно приймати окремі рішення, якщо закордонного паспорта немає в наявності.

Де можна зробити закордонний паспорт

У центрах надання адміністративних послуг можна відновити втрачені документи та замовити виготовлення закордонного паспорта – ЦНАП. Дізнатися адресу найближчого центру і графік роботи можна ось по цій карті.

Також відновити документи або отримати можна в підрозділи Державної міграційної служби. Знайти найближче і дізнатися графік роботи можна ось за цим посиланням.

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