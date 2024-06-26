Президент Володимир Зеленський підписав закон про застосування англійської мови в Україні. Що він передбачає.

Підписаний документ закріплює статус англійської як однієї з мов міжнародного спілкування на території України.

Як ідеться в картці законопроєкту № 9432 на сайті Верховної Ради, 26 червня закон повернуто з підписом президента України, про це повідомляють «Новини України – НСН».

Ухвалений нормативний акт визначає категорії посад, кандидати на які зобов’язані володіти англійською мовою.

Також він унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів влади, місцевого самоврядування, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я.

Міністр цифрової трансформаціїМихайло Федоров оприлюднив інфорграфіку змін, які передбачені законом про англійську мову.

Закон про застосування англійської мови в Україні підписано – подробиці

Як відомо, 4 червня депутати Верховної Ради 236 голосами ухвалили в другому читанні законопроєкт № 9432 про застосування англійської мови в Україні.

Під час голосування відбулася дискусія щодо правки № 336, яку внесли за день до ухвалення закону. Вона передбачала бюджетну підтримку для кінотеатрів за демонстрування англомовних фільмів.

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