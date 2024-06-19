2 720 грн штраф за образу в інтернеті – Зеленський підписав закон

Відтепер можна отримати штраф за образу в інтернеті. Зеленський підписав відповідний закон.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон України про адміністративні порушення у зв’язку з ратифікацією Стамбульської конвенції, ухвалений парламентом 22 травня.

Як випливає з картки законопроєкту №8329 на сайті Верховної Ради, президент підписав закон 17 червня, – передають Новини України – НСН.

2 720 грн штраф за образу в інтернеті

Йдеться про образи сексуального характеру, відправлені у месенджер.

Згідно з підписаним президентом законом, за принизливі повідомлення сексуального характеру в месенджери можна отримати штраф до 2 720 грн.

Так, законопроектом 8329 передбачено внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення у зв’язку з ратифікацією Стамбульської конвенції (закон №3733-IX). За статтю до КУпАП про сексуальне домагання, тобто вживання на адресу іншої особи образливих, принизливих дій сексуального характеру, виражених вербально чи невербально, зокрема з використанням електронних комунікацій, передбачено накладення штрафу від 1360 до 2720 грн.

Інші нові статті в Кодексі

Окрім того, Кодекс про адміністративні правопорушення доповнено новими статтями 173-6 (вчинення насильства за ознакою статі), 173-7 (сексуальні домагання) і 173-8 (невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце тимчасового перебування в разі винесення такого припису).

Яке передбачено покарання за новими статтями законопроекту 8329

Стаття 173-6 вчинення насильства за ознакою статі, внаслідок чого було завдано шкоди фізичному (без заподіяння тілесних ушкоджень) або психічному здоров’ю потерпілого, – передбачає штраф від 1700 до 3400 грн або покарання громадськими роботами на строк від 20 до 40 годин, або виправними роботами терміном до 1 місяця з відрахуванням 20% заробітку.

Стаття 173-7 КУпАП сексуальне домагання, тобто навмисне вчинення проти бажання особи образливих, принизливих дій сексуального характеру, виражених вербально чи невербально (слова, жести, рухи тіла), у тому числі з використанням електронних комунікацій, — тягне за собою накладення штрафу від 1 360 до 2720 грн або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин, або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку.

Також у Законі ‘Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків’ визначається, що таке сексуальне домагання. Також дається визначення та насильству за ознакою статі.

Закон набуде чинності через шість місяців із дня його публікації.

Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (Стамбульська конвенція) – міжнародна угода Ради Європи проти насильства стосовно жінок та насильства в сім’ї. Відкрита для підписання з 11 травня 2011 року.

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