Тепер без додаткової плати: Зеленський підписав закон про єдину роумінгову зону з ЄС

Президент Володимир Зеленський підписав закон про єдину роумінгову зону з ЄС. Розповідаємо, що це змінює для українців і громадян Європейського Союзу.

Про це повідомляє Верховна Рада 18 червня, передають Новини України – НСН.

Закон України щодо імплементації норм законодавства ЄС з питань роумінгу (законопроект №10265) було прийнято 22 травня на виконання однієї з умов євроінтеграції України в сфері електронних комунікацій.

Закон про єдину роумінгову зону з ЄС – що він передбачає

Закон забезпечує приєднання України до спільної роумінгової зони Україна – ЄС та отримання українцями послуг роумінгу у країнах ЄС у режимі «Роумінг як вдома» (RLAH).

RLAH означає, що під час подорожей в ЄС дзвінки, SMS та передача даних включені у домашній пакет послуг, відповідно послуги роумінгу надаються без додаткової плати. Також перевагами спільної роумінгової зони зможуть скористатись і користувачі європейських операторів, які подорожують в Україну.

Завдяки Закону суттєво покращується інвестиційний клімат для бізнесу у сфері електронних комунікацій. Вітчизняні суб’єкти господарювання отримають високий ступінь довіри, працюючи за єдиними правилами з європейськими партнерами, – зазначають у Верховній Раді

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