Загроза ракетного удару – в ОК «Південь» розповіли, скільки ракетоносіїв у Чорному морі

Росіяни за ніч наростили кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Наталія Гуменюк наголошує, що загроза ракетного удару зберігається

Зараз у Чорному морі їх перебуває два – надводний фрегат та підводний човен.

Це свідчить, що сумарний залп ракет типу Калібр може сягнути 12, наголосила в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

Про це розповідає НСН.

Корабельне угруповання загалом критичних змін не зазнало.

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«Шторм трішки зменшився, тож цілком імовірно, що, намагаючись грати м’язами та демонструвати свою потужність на тлі численних розмов про майбутній контрнаступ, ворог міг посилити таким чином своє угруповання», – говорить Наталія Гуменюк.

Однак, наголошує керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України, загроза ракетного удару зберігається.

Навіть попри те, що ворог, очевидно, економить ракети й останнім часом не застосовує їх із моря, активність російської авіації – доволі сильна.

За словами Наталії Гуменюк, це може свідчити про поєднання зусиль.

«Навряд чи це буде масований ракетний удар, однак аналітики та експерти стверджують, що окупанти можуть нашкребти сили, щоб, так би мовити, напередодні контрнаступу потужно вдарити та знову налякати», – зауважує керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України.

Станом на 12 квітня кораблі РФ перебувають у ракетобезпечному, на думку російського командування, районі – ховаються за південно-східним узбережжям Криму, але й звідти можуть завдавати ударів.

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