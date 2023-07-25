Загальна мобілізація – з якими хворобами не призивають на військову службу

Через війну в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Призову підлягають військовозобов’язані чоловіки у віці від 18 до 60 років. Але існують деякі виключення. З якими хворобами не призивають на військову службу

Зокрема, через стан здоров’я деякі особи не підлягають мобілізації.

Перелік хвороб, з якими не призивають до армії, прописаний у наказі «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України», розповідає НСН.

Непридатні до служби за станом здоров’я: хто належить до таких осіб

Від мобілізації та військової служби звільняються особи, які мають важкі патології:

розумова відсталість;

шизофренія;

відсутність кінцівки;

сліпота;

глухота.

Також є перелік хвороб, які можуть тимчасово чи довічно звільнити особу від військової служби не лише у мирний час, але й воєнний.

З якими хворобами не призивають на військову службу

З якими хворобами не беруть служити до армії

До таких захворювань належать:

Розлади поведінки та психіки – непридатними для служби в армії є особи, які мають стійкі розлади психіки.

Хвороби нервової системи – у воєнний час непридатними до служби вважаються ті, хто має гостру форму енцефаліту, мієліту, менінгіту, енцефаломієліту, внутрішньочерепний або внутрішньохребетний абсцес, системну атрофію, дегенеративні патології, церебральну форму паралічу, паралітичний синдром, хворобу Паркінсона, міастенію, розсіяний склероз, захворювання нервово-м’язового апарату, міопатію, дорсалгію, радикулопатію, цервікалгію, ішіас, люмбаго.

Онкологічні захворювання – особи, що мають онкохвороби та встановлений невиліковний діагноз.

ВІЛ-інфекція – якщо ВІЛ супроводжується розвитком паразитарних чи інфекційних захворювань, утворенням злоякісних пухлинних процесів, іншими уточненими захворюваннями, то така людина вважається непридатною до служби в армії у мирний та у воєнний час.

Хвороби органів зору – умовно непридатними у воєнний час вважаються особи, які мають серйозні анатомічні дефекти повік, орбіт або очної кон’юнктиви, що супроводжуються вираженим порушенням рухових або зорових функцій на обох очах.

Захворювання органів слуху – не підлягають мобілізації особи, які мають стійку, повну глухоту на обидва вуха або глухонімоту, виражені вестибулярно-вегетативні порушення, які супроводжуються виникненням симптомів хвороби Меньєра.

Патології сечостатевої системи – якщо особа хвора на тяжкий нефротичний синдром, хронічний інтерстиціальний нефрит, гострий пієліт, пієлонефрит, тубулоінтерстиціальний нефрит, хронічний первинний пієлонефрит, нефропатії, ниркову недостатність, гідронефроз, піонефир, то її не можуть призвати на службу до армії.

Захворювання системи кровообігу – якщо особа має важкі форми таких хвороб, то вона не підлягає мобілізації.

Гепатити – непридатною вважається людина, у якої виявлена тяжка форма вірусних гепатитів, що погано піддається лікуванню і супроводжуються вираженим порушенням у роботі органів і систем.

Захворювання дихальної системи – від служби в армії звільняються ті, хто має хронічну форму бронхіту та пневмонії, ХОЗЛ або важку форму бронхіальної астми.

Хвороби травної системи – не підлягають мобілізації у мирний та воєнний час є особи, що мають щелепно-лицьові аномалії (за винятком уроджених), у тому числі і аномалій прикусу, що супроводжуються порушенням дихання, нюху, а також ковтальної, мовленнєвої та жувальної функції.

Захворювання кісток – не підлягають призову на військову службу особи, які страждають на виражену деформацію або дефекти пальців кисті, стоп; важку форму плоскостопості; фібробластичні патології з порушенням рухової активності.

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