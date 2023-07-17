В законі є окремі випадки, коли військовозобов’язаних медиків не мобілізують на військову службу під час воєнного стану

З початком оголошення загальної мобілізації в Україні на службу почали призивати чимало громадян. Також йдеться і про медичних працівників, які є військовозобов’язаними або резервістами. Однак забрати до лав ЗСУ можуть не всіх лікарів.

Про це йдеться в статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.Про це розповідає НСН.

Воєнний стан – кого з медиків не мобілізують на військову службу під час війни

У документі визначені випадки, коли медики військовозобов’язані не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Йдеться про тих працівників, які:

заброньовані на період мобілізації та на воєнний час в порядку, встановленому Кабміном;

визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців;

мають на утриманні: троє і більше дітей віком до 18 років; дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років; дитину з інвалідністю, яка має будь-які види порушень функцій організму ІІІ-ІV ступеня їх вираження та обмеження життєдіяльності будь-якої категорії ІІ-ІІІ ступеня їх вираження відповідно до критеріїв встановлення інвалідності дітям, затверджених Кабміном, або дитину з інвалідністю, яка має функціональні порушення в організмі та обмеження життєдіяльності, що відповідають критеріям для встановлення І чи ІІ групи інвалідності для повнолітньої особи згідно з порядком, затвердженим Кабміном; повнолітню дитину, яка є особою з інвалідністю I чи II групи, до досягнення нею 23 років; дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до 18 років;

самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, відповідно до законодавства України, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.

Також забрати на службу не можуть медиків, які:

є здобувачами фахової передвищої та вищої освіти, асистентами-стажистами, аспірантами та докторантами, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;

є науковими й науково-педагогічними працівниками закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічними працівниками закладів загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менше як на 0,75 ставки;

були включені до складу утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів;

не були включені до складу утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, і виконували завдання АТО у взаємодії з утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами;

мають близьких родичів, що загинули або пропали безвісти під час проведення АТО.

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