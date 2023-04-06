Загальна мобілізація та військовий стан в Україні продовжуються попередньо до 20 травня. Мобілізувати можуть усіх військовозобов’язаних чоловіків. Хто зможе отримати відстрочку від служби 5 років

У Верховній Раді зареєстровано законопроект, у якому пропонується продовжити термін дії відстрочок до 5 років. Проте йдеться тут не про призовників, а про демобілізованих. Про це розповідає НСН

На сьогоднішній день військовозобов’язані можуть отримати відстрочку за сімейними обставинами, станом здоров’я, навчанням, професійною діяльністю та у разі бронювання. Однак така відстрочка видається лише на 6 місяців, після чого військовослужбовці можуть бути призвані знову.

Кому хочуть збільшити термін відстрочки від мобілізації

Новий законопроект №9142 пропонує внести зміни до умов відстрочки для військових, які звільняються після 18 місяців служби.

Загальна мобілізація – хто зможе отримати 5 років відстрочки від служби

Автори документа вважають, що необхідно законодавчо обмежити термін служби у межах мобілізації до вісімнадцяти місяців, а також гарантувати відстрочку для тих, хто відслужив цей термін та буде демобілізований.

Також пропонується видавати відстрочки на п’ять років звільненим зі служби у запас військовим, які проходили військову службу по призову під час мобілізації.

Відповідно до законопроекту, відстрочка має надаватися на певний час, але є обмеження. Наприклад, відстрочка буде залежати від необхідного у певний період розміру армії, і навіть від загальної кількості наявних військовозобов’язаних.

В Україні траплялися ситуації, коли громадян, які воювали з 2014 року, мобілізували на нове коло через лічені місяці. Такий порядок автори законопроекту вважають несправедливим, через що пропонують збільшити термін відстрочки для демобілізованих.

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