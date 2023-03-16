Мобілізація в Україні – чи можна оскаржити рішення ВЛК щодо придатності до військової служби

В Україні вже понад рік триває воєнний стан та мобілізація, якій підлягають усі військовозобов’язані від 18 до 60 років. Однак їх придатність до військової служби визначається лише під час проходження військово-лікарської комісії (ВЛК)

Про те, чи можна оскаржити рішення віськово-лікарської комісії, розповіла правозахисниця Вікторія Тютюнникова, повідомляє НСН

Як оскаржити рішення ВЛК

Поки ви не отримаєте статусу непридатного, то вас можуть забрати на службу.

“Тимчасова непридатність тягнеться до того моменту, поки не з’явиться остаточний висновок ВЛК. Якщо особа непридатна – її не можуть мобілізувати”, – наголосила експертка.

Іноді трапляється, що під час вручення повістки військовозобов’язаний не надав документа, що підтверджує непридатність до служби, але в такому разі медичний висновок варто показати під час проходження комісії.

Без проходження комісії мобілізація неможлива. Однак, якщо після перевірки вам виписали помилковий висновок, що військовозобов’язаний придатний до служби, то варто оскаржити це рішення. Для цього вам треба звернутися до ВЛК вищого рівня.

Також добитися перегляду можна у судовому порядку. Для цього необхідно вказати причину перегляду та додати до цього всі документи ВЛК та результати попередніх комісій.

Чи можна оскаржити рішення ВЛК щодо придатності до військової служби

Коли вам можуть скасувати бронювання від мобілізації

Раніше ми вже розповідали про те, що є кілька підстав для скасування відстрочки від мобілізації. Всі вони вказані у пункті 12 Порядку бронювання військовозобов’язаних. Залежно від типу відстрочки, вона може бути анульована у випадках:

інвалідність не підтверджена комісією МСЕК;

непридатність до військової служби протягом 6 місяців не підтверджена ВЛК;

досягнення віку 18 років одним з трьох дітей на утриманні чоловіка;

зникнення необхідності опіки за родичем з інвалідністю І/ІІ групи (чоловік, дружина, батьки, матері);

зникнення необхідності піклування за хворою дитиною або дитиною з інвалідністю до 18 років або повнолітньою дитиною з інвалідністю І/ІІ групи;

зникнення необхідності опіки за хворими чоловіком-дружиною або батьками чоловіка/дружини, призначеної раніше після висновку МСЕК.

Хто не понесе відповідальність за неявку до військкомату

Наразі існує лише три причини, які вас можуть звільнити від відповідальності у разі неявки до ТЦК. Вони визначені постановою Кабінету міністрів “Про затверджений перелік поважних причин неприбуття або несвоєчасного прибуття військовозобов’язаного до ТЦК та СП для призову на збори”. Всі вони вказані тут.

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