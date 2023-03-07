Чи можлива мобілізація людей з інвалідністю – пояснення адвоката

З 24 лютого 2022 року в Україні триває загальна мобілізація, під яку підлягають усі чоловіки у вікових рамках 18-60 років. Чи можлива мобілізація людей з інвалідністю

Люди з інвалідністю не можуть бути мобілізованими, проте ця норма діє лише в мирний час.

Чи можуть призвати до лав ЗСУ людей з інвалідністю, розповіла адвокат Вікторія Кравченко на своєму YouTube-каналі, повідомляє НСН

Чи можлива мобілізація людей з інвалідністю

За словами адвокатки, існують підстави надання відтермінування від призову на військову службу під час мобілізації. Серед них – за причиною інвалідності.

“Визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я з наступним проходженням ВЛК, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації”, – каже адвокатка.

Це означає, що чоловіки, які мають довідку про інвалідність будь-якої групи, затверджену медичною комісією, не можуть бути призвані під час загальної мобілізації.

Щодо термінів відстрочки, то вона можлива до шести місяців. Тобто відтермінування може бути надана і на тиждень, і на місяць. І так аж до 6 місяців.

Після того, як час відстрочки завершиться, особа з інвалідністю повинна з’явитися до територіального центру комплектації та соціальної підтримки (ТЦК СП) та надати відповідні документи про свій статус. Те саме потрібно робити в разі отримання повістки.

Проте особа з інвалідністю може бути призвана на військову службу за власною згодою та лише за місцем проживання.

Хто ще звільнений від мобілізації

Відстрочка за сімейними обставинами надається призовникам за умови, якщо вони:

є особою з-поміж дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

мають непрацездатних батька і матір або одного з них

мають неповнолітніх/непрацездатних рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер

мають одинокого батька або одиноку матір, у яких на утриманні перебувають двоє чи більше неповнолітніх дітей

мають дитину віком до 3 років або дитину старшу 3 років, яка виховується без матері у зв’язку з її смертю або за рішенням суду

мають двох і більше дітей

мають дитину-інваліда

мають дружину-інваліда

мають вагітну дружину

Відстрочка від призову на строкову військову службу за станом здоров’я надається призовникам, які визнані під час медичного огляду тимчасово непридатними до військової служби.

Відстрочка для продовження професійної діяльності надається:

педагогічним працівникам з повною вищою освітою, основним місцем роботи яких є школи, за умови повного навантаження на займаній посаді

медичним працівникам, за умови повного навантаження на займаній посаді

священнослужителям, які закінчили вищі або середні духовні навчальні заклади та обіймають посаду в релігійних організаціях

сільським, селищним, міським головам

особам, які мають науковий ступінь кандидата/доктора наук та працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь

резервістам

поліцейським

тим, кому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення або стосовно яких кримінальна справа розглядається судом.

Джерело

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