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Чи можлива мобілізація людей з інвалідністю – пояснення адвоката

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Чи можлива мобілізація людей з інвалідністю - пояснення адвоката

З 24 лютого 2022 року в Україні триває загальна мобілізація, під яку підлягають усі чоловіки у вікових рамках 18-60 років. Чи можлива мобілізація людей з інвалідністю

Люди з інвалідністю не можуть бути мобілізованими, проте ця норма діє лише в мирний час.

Чи можуть призвати до лав ЗСУ людей з інвалідністю, розповіла адвокат Вікторія Кравченко на своєму YouTube-каналі, повідомляє НСН

Чи можлива мобілізація людей з інвалідністю

За словами адвокатки, існують підстави надання відтермінування від призову на військову службу під час мобілізації. Серед них – за причиною інвалідності.

“Визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я з наступним проходженням ВЛК, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації”, – каже адвокатка.

Це означає, що чоловіки, які мають довідку про інвалідність будь-якої групи, затверджену медичною комісією, не можуть бути призвані під час загальної мобілізації.

Щодо термінів відстрочки, то вона можлива до шести місяців. Тобто відтермінування може бути надана і на тиждень, і на місяць. І так аж до 6 місяців.

Після того, як час відстрочки завершиться, особа з інвалідністю повинна з’явитися до територіального центру комплектації та соціальної підтримки (ТЦК СП) та надати відповідні документи про свій статус. Те саме потрібно робити в разі отримання повістки.

Проте особа з інвалідністю може бути призвана на військову службу за власною згодою та лише за місцем проживання.

Хто ще звільнений від мобілізації

Відстрочка за сімейними обставинами надається призовникам за умови, якщо вони:

  • є особою з-поміж дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
  • мають непрацездатних батька і матір або одного з них
  • мають неповнолітніх/непрацездатних рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер
  • мають одинокого батька або одиноку матір, у яких на утриманні перебувають двоє чи більше неповнолітніх дітей
  • мають дитину віком до 3 років або дитину старшу 3 років, яка виховується без матері у зв’язку з її смертю або за рішенням суду
  • мають двох і більше дітей
  • мають дитину-інваліда
  • мають дружину-інваліда
  • мають вагітну дружину

Відстрочка від призову на строкову військову службу за станом здоров’я надається призовникам, які визнані під час медичного огляду тимчасово непридатними до військової служби.

Чи можлива мобілізація людей з інвалідністю - пояснення адвоката

Відстрочка для продовження професійної діяльності надається:

  • педагогічним працівникам з повною вищою освітою, основним місцем роботи яких є школи, за умови повного навантаження на займаній посаді
  • медичним працівникам, за умови повного навантаження на займаній посаді
  • священнослужителям, які закінчили вищі або середні духовні навчальні заклади та обіймають посаду в релігійних організаціях
  • сільським, селищним, міським головам
  • особам, які мають науковий ступінь кандидата/доктора наук та працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь
  • резервістам
  • поліцейським
  • тим, кому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення або стосовно яких кримінальна справа розглядається судом.

Джерело

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Чи можлива мобілізація людей з інвалідністю - пояснення адвоката Встановити додаток

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