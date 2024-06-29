З липня починають діяти нові правила щодо надання військовозобов’язаним відстрочки від призову. Хто з українців втратить право на відстрочку у наступному місяці.

Це питання регулюється положеннями закону №3633-IX, повідомляють «Новини України – НСН».

Хто не має право на відстрочку – список категорій:

студенти та аспіранти заочної або вечірньої форми, які здобувають другу, третю вищу освіту;

особи, які працюють на підприємствах, установах та організаціях Міністерства оборони;

особи, які мають статус “обмежено придатний”;

чоловіки, яких під час повторної ВЛК було визнано здоровими; неповнорідні брати загиблих на війні військових (право мають тільки рідні).

по догляду за інвалідом, якщо інвалід – дружина або чоловік з інвалідністю III групи;

по догляду за інвалідом 2 групи – для деяких чоловіків, які доглядають за особами з інвалідністю I та II групи;

за сімейними обставинами – для багатодітних чоловіків із заборгованістю зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці (у разі погашення заборгованості та своєчасної сплати відстрочку можна оформити) і для батьків-одинаків, у разі якщо матір не позбавлено батьківських прав, не визнано померлою або зниклою безвісти, не відбуває покарання.

Зазначається, що всі військовозобов’язані, хто отримав статус інваліда після 24 лютого 2022 року, мають повторно пройти військово-лікарську комісію, щоб підтвердити свій діагноз і оформити відстрочку від мобілізації.

Загальна мобілізація – хто з українців втратить право на відстрочку у липні

Хто має право на відстрочку з 1 липня:

особи з інвалідністю всіх груп, якщо є підтвердження ВЛК (із зобов’язанням повторно пройти медкомісію через 6-12 місяців);

особи, які перебували в полоні;

батьки трьох і більше дітей віком до 18 років, якщо у них немає заборгованості з аліментів;

батьки, прийомні батьки та опікуни дитини з інвалідністю;

батьки, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю I або II групи;

батьки неповнолітньої дитини, якщо другий з батьків проходить військову службу;

матері-одиначки та батьки-одинаки;

науковці та вчителі, викладачі, які працюють не менше ніж на 0,75 ставки;

опікуни людей, визнаних недієздатними згідно з рішенням суду;

особи, які утримують батьків з інвалідністю I або II і не мають працездатної дружини або чоловіка;

онуки бабусі чи дідуся з I або II групою інвалідності, якщо всі ближчі родичі відсутні, потребують догляду або мобілізовані (однак відтермінування отримає тільки один онук);

військовозобов’язані, у яких близькі родичі пропали безвісти, загинули під час військової служби або посмертно нагороджені званням Героя України.

судді, нардепи, члени Рахункової палати, дипломати, омбудсмени, працівниками військових управлінь і частин Міноборони, ЗСУ, ДСтУ, СБУ, СЗРУ, НГУ, ДПСУ, апарату МВС і фахівці експертної служби МВС.

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