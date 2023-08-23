Загальна мобілізація – які категорії громадян можуть вступити до лав ЗСУ лише добровільно

Через війну та продовження воєнного стану в Україні продовжується загальна мобілізація. Проте деякі категорії громадян можуть вступити до лав ЗСУ лише за власною згодою

Як буде проходити мобілізація в Україні у вересні розповідає НСН з посиланням на Апостроф.

Наразі існує 13 категорій громадян, які мають можливість відстрочки:

Особи з інвалідністю I, II і III групи.

Чоловіки та жінки, що самостійно виховують дитину до 18 років.

Чоловіки та жінки, що виховують трьох та більше дітей віком до 18 років.

Чоловіки та жінки, що виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років.

Чоловіки та жінки, на утриманні яких є повнолітня дитина з інвалідністю.

Чоловіки та жінки, що виховують дитину з важкою хворобою, яка не підпадає під критерії інвалідності, але має підтвердження від лікарсько-консультативної комісії.

Опікуни недієздатних осіб з інвалідністю, або такими, хто потребує постійного догляду за висновком лікарської комісії.

Опікуни, піклувальники, усиновителі чи прийомні батьки, що мають дітей-сиріт чи позбавлених батьківського піклування віком до 18 років.

Які категорії громадян можуть вступити до лав ЗСУ лише добровільно

Особи, що доглядають за родичами з тяжкими хворобами.

Особи, що мають родича з інвалідністю I чи II групи, які доглядають за ними, та не мають інших працездатних родичів для утримання і догляду.

Чоловіки та жінки, чиї близькі родичі загинули чи вважаються зниклими безвісти під час виконання заходів з національної безпеки і оборони.

Чоловіки та жінки, чиї близькі родичі загинули чи зникли безвісти під час антитерористичних операцій, включно з тими, хто служив у ЗСУ або працював на державних підприємствах, причетних до гарантування національної безпеки і оборони України.

Тимчасово звільнені від мобілізації особи, які: на службі у державних органах, інших державних установах, у місцевих органах самоврядування, працюють на підприємствах, установах та організаціях.

Як ми повідомляли раніше, уряд України вирішив зменшити кількість документів, які необхідно подати для набуття статусу УБД

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук.

За його словами, Кабмін вніс зміни до порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

“Спрощено порядок надання статусу учасника бойових дій за рахунок зменшення кількості документів, що подаються на розгляд відповідної комісії з питань визначення статусу учасника бойових дій”, – написав Мельничук.

Він уточнив, що зараз необхідно надати лише довідку про безпосередню участь особи у захисті України, яка є підставою для надання статусу учасника бойових дій.

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