Триває загальна мобілізація і військовозобов’язаним видають повістки. У яких випадках можна не йти до ТЦК після вручення документу.

Про це розповідають Новини України – НСН.

Якщо ви отримали повістку, варто знати, що деякі причини дозволяють не з’являтися у ТЦК у визначений строк. Але причини неявки повинні будт підтверджені документами відповідних уповноважених державних органів, установ та організацій (державної та комунальної форм власності).

Причини прописані у п. 23 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період (постанова № 560).

Загальна мобілізація – 4 причини, коли можна не йти до ТЦК після вручення повістки

Поважними причинами для неявки до ТЦК вважаються такі:

перешкода стихійного характеру;

хвороба;

воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у визначені пункт і строк;

смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).

Як діяти, щоб уникнути штрафу чи розшуку

Військовозобов’язаний повинен повідомити ТЦК та СП не пізніше трьох діб, а після цього необхідно прибути до військкомату протягом 7 календарних днів.

Причини неявки повинні бути підтверджені документами.

За неявку до ТЦК та СП за повісткою, особі загрожує адміністративна та кримінальна відповідальність.

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