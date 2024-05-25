Загальна мобілізація в Україні триває. Тому військовозобов’язані чоловіки віком від 18 до 60 років продовжують отримувати повістки. У Міноборони пояснили, що таке повістка і для чого їх вручають.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на сайт Міноборони України.

Що таке повістка і яких видів вона буває

В Міноборони роз’яснили, що повістка – це офіційний виклик військовозобов’язаного до ТЦК та СП. Повістка вручається для уточнення облікових даних. Під час мобілізації українці призовного віку повинні з’явитися до ТЦК та СП у строки, зазначені в отриманих ними повістках.

Для чого вручають повістки

взяття на військовий облік;

проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби;

уточнення персональних даних, даних військово-облікового документа з військово-обліковими даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних, резервістів “Оберіг”;

призов на військову службу під час мобілізації та відправка до місць проходження військової служби.

Загальна мобілізація – що таке повістка та для чого її вручають

Як ми розповідали раніше, для неприбуття до ТЦК у визначений строк є лише 4 поважні причини. До того ж, вони повинні бути документально підвтерджені.

Поважними причинами неприбуття до ТЦК та СП у визначений повісткою строк визнаються:

перешкода стихійного характеру;

хвороба громадянина;

воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили його можливості особисто рибути у визначені пункт і строк;

смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).

У разі неявки громадянин зобов’язаний повідомити ТЦК та СП про причини у найкоротший строк, але не пізніше трьох діб. Після цього необхідно прибути до ТЦК та СП протягом 7 календарних днів.

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