За якої умови Росія припинить війну в Україні – Зеленський (відео)

Зеленський назвав умову, за якої Росія припинить війну в Україні. Він розуміє, що світові теж буде не просто

Якщо всі країни світу введуть одночасно санкції проти Росії, то їй буде дуже складно і Кремль буде змушений припинить війну проти України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський з посиланням на щорічний урядовий круглий стіл The Economist. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Новини України.

“Якщо всі санкції, які вводять окремо Британія, США, Канада, Австралія, весь світ. Якщо всі ці санкції будуть введені без винятків. Я впевнений, буде не просто світу, але буде дуже складно Росії і вона припинить цю війну”, – заявив він.

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