Росія "прорахувалася" в планах на війну в Україні за трьома пунктами

Росія прорахувалася в планах на війну в Україні, все вирішили три фактории. Зокрема Кремль недооцінив український народ

Про це 23 червня заявив постійний представник Великобританії при ОБСЄ Ніл Буш. За словами дипломата, результатом агресії РФ стало “об’єднання вільного світу на підтримку України”.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті OBOZREVATEL.

“Російський уряд прорахувався в Україні за декількома пунктами. По-перше, вони недооцінили рішучість і героїзм українського народу, який успішно захистив свою столицю і змусив російських окупантів відступити”, – зазначив він.

По-друге, додав Буш, Москва недооцінила рішучість міжнародної спільноти. Вільний світ об’єднався на підтримку України, міжнародне співробітництво зміцнилося, а Росія опинилася в політичній та економічній ізоляції.

“І, нарешті, вони недооцінили силу принципу суверенітету в 21 столітті; дії президента Путіна лише ще більше акцентували увагу на праві всіх країн визначати свою власну зовнішню політику, політику оборони та безпеки”, – підкреслив постпред.

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