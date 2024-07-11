Понад тиждень в Україні спостерігається дуже висока температура повітря. У держдепі пояснили, за якої температури людина може працювати під час аномальної спеки.

Верхня межа температури, за якої людина може працювати, становить не більше 28 градусів.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на Держпраці.

За якої температури можна працювати

У відомстві зазначають, що для різних видів робіт допустимі показники температури є різними. Проте верхньою межею температури на постійних робочих місцях (там, де працівник проводить більш ніж половину свого робочого часу або не менше двох годин поспіль), є температура 28 градусів вище нуля.

Якщо роботу потрібно виконувати просто неба чи на відкритих майданчиках, її тривалість не повинна перевищувати 4-5 годин за зміну.

При цьому тривалість перерв повинна бути не менше 10% робочого часу на кожні два градуси перевищення. Під час цього співробітники повинні перебувати в приміщеннях з температурою не нижче 25 градусів.

За якої температури можна працювати під час аномальної спеки – пояснили у Держпраці

Це пов’язано з тим, що різкі перепади температур значно підвищують ризик серцевих нападів.

Якщо температура на вулиці вища 35 градусів, тривалість роботи повинна становити 15-20 хвилин із подальшим відпочинком не менше 10 хвилин в охолоджуваних приміщеннях.

Допустима тривалість навантаження за робочу зміну для осіб, які використовують спеціальний одяг для захисту від теплового випромінювання, не повинна перевищувати 4-5 годин, а без такого спеціального одягу – 1,5-2 години.

Якщо температура повітря перевищує 37 градусів, такі умови роботи вважаються небезпечними. Тоді роботодавцям радять змінити порядок робочого дня та перенести години роботи на ранок та вечір.

Як вберегтися під час спеки

Щоб не допустити зневоднення, потрібно дотримуватися питного режиму. Під час фізичних робіт за температури повітря понад 30 градусів тепла слід випивати не менше півлітра води за годину.

Також не можна працювати на висоті у відкритих місцях за швидкості вітру 10 м/с і більше та за температури повітря понад 35 градусів. Невідкладні роботи на висоті в складніших погодних умовах (за інших температур) виконуються за рішенням роботодавця.

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