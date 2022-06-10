З окупованого Маріуполя окупанти вивозять тролейбуси, дитячі майданчики та медтехніку

У так званій “ДНР радіють, що тепер можуть “кататися на тролейбусах європейського зразка”. Окупанти вивозять з Маріуполя вцілілий транспорт, дитячі майданчики та медичну техніку

Про це повідомляє пресслужба міської ради.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті LB.UA.

“Маріуполь віддали на розкрадання! В так званій «ДНР» радіють, що тепер можуть кататися на тролейбусах європейського зразка, вивезених з нашого міста. З лікарень викрадають сучасне обладнання, а з колись затишних дворів забирають дитячі майданчики”, – йдеться в повідомленні.

“Справжнє обличчя «русского мира» – вбивства, руйнування та мародерство”, – додали в міськраді і опублікували скрін переписки окупантів.