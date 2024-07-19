До України повернули ще 12 дітей. які разом зі своїми рідними проживали на окупованих територіях.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передають «Новини України – НСН».

За його словами, евакуйовані родини розповідають, як їх змушували брати російські паспорти, адже без «нових документів» громадяни безправні та не могли користуватися жодними соціальними гарантіями чи медичною допомогою.

«Лікарі не приймають навіть дітей із вродженими вадами, яким потрібен ретельний догляд. Однак батькам пропонують відправити дітей на “реабілітацію”, яка часто є депортацією чи примусовим переміщенням», — розповів Лубінець.

Окрім того, деяким дітям доводилося відвідувати «російські школи», в яких здійснювалася активна агітація.

З окупації до України повернули ще 12 дітей – омбудсмен

За словами тих, хто повернувся, росіяни на тимчасово окупованих територіях затримують, б’ють, катують струмом, вчиняють психологічний тиск на дорослих. А дітей допитують без присутності батьків і також застосовують методи катування. Також регулярно проводять безпідставні обшуки в будинках місцевих мешканців.

«Вразила історія повернутого хлопця, який, плануючи своє майбутнє, виїхав із ТОТ, адже хоче стати українським рятівником і здобути освіту в омріяному закладі вищої освіти. Саме відчуття своєї безправності, обмеженості, усвідомлення того, яке майбутнє очікує на дітей, стало для родин поштовхом виїзду на підконтрольну Україні територію», — написав омбудсмен.

Він повідомив, що евакуйовані родини вже відвідали Центр захисту прав дитини. З ними поспілкувалася компетентна мультифункціональна команда, яка зафіксувала злочини, свідками чи жертвами яких вони були.

Куди звертатися по допомогу?

Омбудсмен зазначає: якщо ваша дитина зникла — повідомте про цей факт за номером 102, а також Офіс уповноваженого з прав людини:

гаряча лінія 0 800 50 17 20 — у межах України;

044 299 74 08 — для дзвінків з-за кордону;

електронна адреса — hotline@ombudsman.gov.ua.

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