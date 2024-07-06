Зеленський розповів, скільки українців вже повернули з полону в Україну

В Україну вже повернули з полону 3310 людей. Вдалось провести більше півсотні обмінів.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на президента Володимира Зеленського.

“53 обміни. 3310 наших людей, які вже вдома, в Україні, поруч зі своїми рідними”, – розповів Зеленський.

За словами президента, робота в цьому напрямку продовжується.

“Продовжуємо шукати шляхи, щоб звільнити з російського полону кожного й кожну – всіх наших військових і цивільних, дорослих і дітей”, – зазначив Зеленський.

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Останній обмін полоненими – що відомо

28 червня відбувся обмін полоненими. Серед десятьох цивільних громадян України – заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял.

Також в українській розвідці розповіли подробиці останнього обміну полоненими з росією. Він складався з двох етапів, під час якого вдалося повернути 90 військових та 10 цивільних. Факт утримання українців, які не є військовими, у російському полоні свідчить про геноцидний характер війни росії проти України.

За словами омбудсмена з прав людини Дмитра Лубінця, це був перший випадок участі Ватикану у поверненні дорослих цивільних українців. Раніше папський престол допомагав лише з поверненням дітей.

“До цього часу вони (Ватикан) нам допомагали з поверненням українських дітей. Ми на прямій комунікації з ними. Я сподіваюся, що якраз це повернення стане новою точкою… Можливо, нарешті відкрився новий канал і комунікації, і повернення цивільних громадян України”, – поділився омбудсмен з прав людини.

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