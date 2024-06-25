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Україна повернула з російського полону ще 90 захисників – Зеленський (фото)

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Журналіст
Україна повернула з російського полону ще 90 людей

25 червня Україна повернула з російського полону ще 90 захисників. Він відбувся за посередництва ОАЕ.

Повідомляє Новини України – НСН з посиланням на телеграм-канал президента України Володимира Зеленського та омбудсмена Дмитра Лубінця.

«Вдома – це не просто слово. Вдома – це Україна. Сьогодні ще 90 наших людей повернулися з російського полону», написав Володимир Зеленський.

З російського полону повернулися захисники з Нацгвардії, ВМС, армії, тероборони, прикордонники. Ті, хто захищали Маріуполь. Ті, хто захищали ЧАЕС. Ті, хто були на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що держава пам’ятає кожного і кожну, хто зараз знаходиться у російському полоні. Триває робота щодо їх повернення додому.

«Це радісна новина для української сімей! Україна довгий час працює на результат — нарешті ми його маємо!», написав Дмитро Лубінець.

Надалі Офіс Омбудсмена буде слідкувати за дотриманням прав повернутих військовополонених. Зокрема проходження ними медичного огляду, реабілітації, отримання додаткових документів і банківських карток.

Україна повернула з російського полону ще 90 захисників: фото

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