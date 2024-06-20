«Паправілся!»: дружина полоненого окупанта радіє його вигляду, тоді як наші хлопці…

Відповідне відео виклали у мережі. На ньому росіянка спілкується по відеозв’язку зі своїм чоловіком-окупантом. Побачивши його, вона каже, що той став справнішим. А він розповідає, що у нього все добре і він працює на кухні.

Дружина полоненого окупанта радіє його вигляду

А тим часом наші хлопці, яких вдається повернути з російського полону, виглядають ніби в’язні нацистських або радянських концтаборів: змучені від відсутності належного харчування та постійних допитів і катувань. За час полону в росії вони втрачають по 40-50 кг ваги. Що можна побачити на фото нижче.

До них систематично застосовуються тортури: їх б’ють електричним струмом, вибивають зуби, ламають кістки, катують водою та душать, імітують їхні страти. У порушення всіх положень Женевської конвенції, полоненим часто не надається належна медична допомога, їм не дають можливості зв’язку з рідними.

Особливо жорстоко у російському полоні поводяться із азовцями.

Україна дотримується Женевських конвенцій, тим часом росія продовжує знущатися над українськими полоненими…

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