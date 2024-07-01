На підконтрольну територію України повернули 9 дітей з тимчасово окупованої частини Херсонської області.

Про це повідомляють «Новини України – НСН» з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

“На підконтрольну територію України вдалось повернути дев’ятеро дітей з тимчасово окупованих громад Херсонської області”, – повідомив Прокудін.

В Україну повернули 9 дітей з окупованої частини Херсонської області – подробиці

За словами очільника Херсонської ОВА, з окупації вивезли чотири родини, в яких виховують чотирьох хлопчиків та п’ять дівчаток. Найменшій дитині – 8 місяців, найстаршій – 17 років.

“Зараз діти разом зі своїми батьками в безпеці й оговтуються від жахів, які їм довелося пережити в російській окупації.”, – додав глава ОВА.

Олександр Прокудін зазначив, що порятунок українців став можливим завдяки наполегливій роботі благодійної організації Save Ukraine.

За його словами, тільки з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 139 дітей з окупованої Херсонської області.

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