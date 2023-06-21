У Мінцифри розповіли, що закрити ФОП онлайн можна буде вже від 21 червня у застосунку “Дія”

Про це у ефірі програми “Сніданок з 1+1” розповів керівник із розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік, інформує НСН.

Зокрема, він розповів про успішні результати функції відкриття ФОП через “Дію”.

“Відкриття ФОП, яке колись стало автоматичним, на тій кількості ФОПів, які були відкриті, зберегло державі 73 тисячі людинороків. Тобто – часу, коли людина відкриває заяву, перевіряє”, – повідомив Банік.

Він зауважив, що завдяки функції щодо відкриття ФОП у “Дії” підприємство в Україні можна зареєструвати приблизно за 15 хвилин.

“У нас на відкритті вже 10 полів і автоматично за півтори секунди ти відкрився, Зараз – ще й закриття. Буквально сьогодні вона стане вже доступною. Тобто закриття ФОП стане доступним в автоматичному режимі саме сьогодні”, – розповів представник Мінцифри.

З 21 червня можна буде закрити ФОП онлайн – нова послуга у “Дії”

Які послуги доступні в “Дії” сьогодні

У застосунку “Дія” на сьогодні доступні 25 електронних сервісів. Зокрема, там можна відкрити ФОП, сплатити податки, задонатити на армію, згенерувати судове рішення, отримати довідки та витяги чи навіть подивитися телебачення у смартфоні. І це не повний перелік.

Одна з останніх нових послуг у “Дії” ­– обмін і відновлення посвідчення водія. Вона стала доступною наприкінці травня. Скористатися нею можуть водії-новачки, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення, так і ті, хто загубив чи пошкодив документ, змінив прізвище або просто хоче користуватися цифровим документом.

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