З 1 жовтня зростуть виплати за прихист переселенців – скільки грошей можна буде отримати

З 1 жовтня українцям збільшать виплати за прихист переселенців. Яку суму отримуватимуть власники житла, які поселили у себе ВПО

Українці, які прихистили у своїх домівках ВПО, отримуватимуть близько 900 грн на місяць на кожного переселенця. Зараз виплати складають 450 гривень.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Вечірній Київ.

Уряд вже вніс зміни до порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення ВПО. Зокрема, у програму «Прихисток», яка діє відповідно до цього порядку. Товариство Червоного Хреста України за домовленістю з КМУ планує фінансувати повний обсяг витрат на компенсацію за розміщення ВПО.

«Ми досягли згоди. 6 вересня буде підписано меморандум. До 1 жовтня усі необхідні постанови будуть прийняті», — повідомила віцепрем’єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Українці отримають фінансову допомогу за прихист переселенців