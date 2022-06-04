Яку військову техніку зараз може виробляти Україна (відео)

Країни Заходу постачають Україні військову техніку та зброю. Адже в умовах війни ми не можемо з нуля виробляти власну техніку. Наразі сили військових підприємств спрямовані більше на ремонт, модернізацію та відновлення

Про це 24 каналу розповів очільник фонду “Повернись живим” Тарас Чмут, передає NNS

США закликає Європу надати Україні літаки. Експерт наголошує, що якщо мова йде про пострадянські літаки, то тут немає проблем з їхнім опанування нашими пілотами. Це умовно ті самі МІГ29, Су-25 та СУ-22, які є в Повітряних Силах України.

Але на сьогодні Україна потребує більше сучасні боєприпаси, ніж літаки.

“Якщо говорити про переозброєння на сучасну західну техніку, наприклад, американські винищувачі, то тут, окрім навчання льотного складу, вимагає відповідної інфраструктури. Це займе близько 4 – 6 місяців”, – каже Чмут.

Він наголосив, що маючи таку протяжність лінії фронту, Україна не може не вкладатися в кількість військ. Тому ЗСУ розгорнулися до близько 500 тисяч осіб, в інші силові структури – ще 300 тисяч.

За словами очільника фонду “Повернись живим”, без сучасного озброєння не можна перемогти ще чисельнішого противника – Росію, де більше військових та радянської техніки. Тому нам потрібна кількісна та якісна зброя.

Яку зброю чи техніку зараз може виробляти Україна

Експерт зазначив, що Україна дійсно може дещо виробляти, але обмежено – на рівні безпілотників, техніки радіоелектронної розвідки, якихось окремих приладів.

“Водночас, наприклад, зробити свій танк Україна на сьогодні не здатна. Зробити 10 БТР – можливо, може, але на це піде близько півроку часу й навряд щось кардинально змінить”, – пояснив Чмут.

За його словами, наразі основний акцент української промисловості направлений на підтримання технічної готовності, ремонтів та відновлення військової техніки.

До того ж, частина підприємств була зруйнована чи пошкоджена обстрілами російської армії.

Тарас Чмут про зброю для України: “Є потреба в сучасних боєприпасах”

Ворожу техніку можна здати на металобрухт – скільки можна отримати коштів (відео)