Який штраф пропонують ввести за порушення по номерним знакам

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував народним депутатам затвердити законопроект № 7365, який передбачає посилення покарання за порушення по номерним знакам

Про це повідомила прес-служба Головного сервісного центру МВС. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Зокрема, проект закону пропонує доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею 121-3 (Порушення вимог законодавства про використання номерних знаків транспортних засобів). Йдеться про порушення порядку встановлення та використання автомобільних номерів.

Які штрафи за порушення по номерним знакам

Так, за керування або використання автомобіля без номерного знака, номерного знака іншого транспортного засобу або номерного знака, який не відповідає нормам, пропонується штрафувати на 850 гривень.

Такий самий штраф пропонують запровадити і за номерний знак, який не читається чи закритий іншими предметами.

За керування або використання автомобіля з незаконно встановленими номерними знаками ЗСУ та інших правоохоронних відомств пропонується штрафувати на 1700 гривень.

Найближчим часом проект цього закону надійде на розгляд народних депутатів Верховної Ради України. Зважаючи на все, вони його затвердять.

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