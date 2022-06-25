Які речі можуть знадобитися військовозобов’язаному на війні

В Україні продовжується загальна мобілізація. Військовозобов’язані, які поповнять українську армію, повинні взяти з собою речі, які можуть знадобитися їм на війні

Повномасштабний напад Росії на Україну змінив звичне життя більшості наших співвітчизників. Багато хто оговтався від шоку і вирушив захищати батьківщину від загарбників. Частина українців ще чекає ця місія.

Які речі можуть знадобитися на війні NNS дізнався на сайті TODAY.UA

Під час війни мобілізовані повинні мати із собою такі речі:

Документи

Їх потрібно тримати у водонепроникному пакеті або у файлі. Фахівці не радять брати банківські картки.

Ліки

Життєво необхідні медикаменти: антибіотики, активоване вугілля, антисептики, кровоспинний засіб, крем “Рятувальник”, індивідуальний перев’язувальний пакет, гумовий кровоспинний джгут, вата, бинт, знеболювальні, жарознижувальні, засоби, судинозвужуючі краплі в ніс, засоби від комарів, хлоргексидин та перекис водню (у пластикових упаковках), лейкопластир на бавовняній основі.

Засоби гігієни

Предмети першої необхідності: кілька шматків господарського та туалетного мила, зубна паста та дві зубні щітки в чохлі, бритви – одноразові верстати, кусачки для нігтів, крем сонцезахисний та зволожуючий, антибактерицидний спрей, темний рушник, сухі та вологі серветки, жіночі прокладки (їх кладуть у черевики).

Одяг

При собі потрібно мати штани або джинси з бавовняної тканини, куртку з водонепроникної тканини темного кольору, зручне водонепроникне взуття (армійські берці, кросівки), три футболки з натуральної тканини, тонку бавовняну кофту, тільник, кілька теплих флісових кофт, тонкі шкіряні рукавички, теплу чорну або зелену шапку без написів та логотипів, штани або термобілизну, шкіряний ремінь (бажано офіцерський), поліетиленовий дощовик.

Екіпірування

Серед речей, які мають бути у військовослужбовців: водонепроникний, протиударний годинник, невеликий світлодіодний ліхтар, батарейки, складаний ніж з вилкою та ложкою в чохлі, металевий кухоль, каремат, спальний мішок, пилозахисні та сонцезахисні окуляри, темний рюкзак телефон із запасною батареєю та зарядка для нього (повербанк), косинка (бандана), ремінь на рюкзак для води, тканина для підшивки комірів, голка та нитки, кілька запальничок та велика упаковка сірників.

Продукти

Їжа має бути тривалого зберігання: крекер, галети, хлібці, консерви (тушонка та каша з м’ясом), негазована вода, батончики “Гематоген” (протеїнові або шоколадні), кілька плиток чорного шоколаду, пакетики з чаєм, стікери з кавою, цукор та сіль в одноразових пакетиках, сигарети на два тижні (при необхідності) та овочі/фрукти на перші дні (яблука, огірки).

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