Як змінити спосіб отримання пенсії та забрати виплати за декілька місяців

Усім українцям пенсії нараховуються вчасно, але не всі мають можливість їх вчасно отримати. Як змінити спосіб отримання пенсії під час війни

Гроші пенсіонерів нікуди не пропадуть. Вони можуть змінити спосіб отримання пенсії та забрати свої виплати зараз. Або ж отримають усю суму відразу, коли опиняться на підконтрольній території України.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

У Центрі протидії дезінформації спростували чутки про те, що пенсіонери, які виїхали за кордон, не отримають своїх грошей. Такі чутки стали поширюватися серед українців, які вимушено опинилися за кордоном після 24 лютого.

Це абсолютно безпідставна та фейкова інформація, заявляють у ЦПД. Органи ПФУ та соцзахисту продовжують щомісяця і в повному обсязі нараховувати всі виплати всім своїм підопічним. Не має значення, де опинилися ці люди: за кордоном, в окупації, у зоні бойових дій чи на підконтрольній території України.

Різниця лише в тому, що деякі з них зараз не можуть отримати свої виплати. Це, зокрема, стосується і пенсіонерів, які отримували свої виплати через Укрпошту, а тепер опинилися за кордоном. Проте для них є вихід.

“Кошти нікуди не зникли. Якщо ви за кордоном і надалі хочете отримувати виплати, потрібно змінити спосіб отримання коштів та переказати нарахування на картку”, – пояснили в ЦПД.

Картку українського банку можна відкрити, навіть за кордоном. Це можна зробити онлайн через офіційний сайт або мобільний додаток цього банку. При відкритті рахунку необхідно ідентифікувати клієнта. Це можна буде зробити через відеоверифікацію.

Як отримати пенсії біженцям, що опинились за кордоном