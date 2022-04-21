Як оформити лікарняний під час військового положення

У разі хвороби оформити лікарняний лист громадянам насамперед допоможе сімейний лікар. Як оформити лист непрацездатності в умовах воєнного стану

Як розповіли в МОЗ України, якщо вам потрібен саме лікарняний, а ви змінили місце проживання, то слід звертатися до будь-якого сімейного лікаря або терапевта первинної допомоги. Цей лікар надасть медичну допомогу і за необхідності допоможе оформити лікарняний лист.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Багнет.

Лікар сформує медичний висновок, виходячи з вашого стану та діагнозу, в електронній системі. Важливо! Якщо вам потрібен лікарняний після медичної допомоги, яку вже надав лікар вузької спеціалізації, то звертатися до свого сімейного лікаря або іншого лікаря “первинки” не потрібно. Також не потрібно в цьому випадку укладати декларацію із сімейним лікарем.

Оформлений лікарем медичний висновок надсилається до електронного реєстру листків непрацездатності. Якщо ви не застраховані, то лікарняні листи в електронному реєстрі не формуються.

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