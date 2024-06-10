Виплати військовим в тилу становлять суму від 20 до 50 тисяч гривень. Від чого залежить сума заробітної плати.

Сума виплати залежить від виду служби та виконання військового завдання бійцями, які служать в тилу.

Зарплата ЗСУ в тилу установлена наказом Міноборони №566. Про це розповідають Новини України – НСН.

Найменшу суму нараховують для мобілізованих військових, що проходять службу в тилу. Найбільша виплата передбачена для бійців, що виконують спеціальне бойове завдання.

Згідно з даними, 50 000 гривень виплачується військовослужбовцям, які виконують спеціальні завдання у складі командування та штабу військової частини, який здійснює бойове управління військовими частинами та підрозділами, що ведуть воєнні дії на лінії бойового зіткнення, а також тим, які управляють частинами або підрозділами, які ведуть бойові дії.

Виплати військовим в тилу – хто може отримати до 50 000 гривень

30 000 гривень виплачують бійцям,і які виконують спеціальні завдання поза районами бойових дій — розмінування, а саме виявлення, знешкодження чи знищення вибухово-небезпечних предметів.

Виплата 29 229 гривень здійснюється для командирів взводу, які не виконують бойові завдання і не беруть участь у бойових діях.

Найменша сума, 20 000 гривень, буде виплачена захисникам, що проходять військову службу в тилу і не знаходяться у зоні бойових дій.

Ще новини України: Якою буде зарплата військових з 1 червня – названо суму виплат