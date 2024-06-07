Видача паспортів за кордоном деяким українським чоловікам з 30 червня буде можлива лише за однієї умови.
З 30 червня українські чоловіки, які є військовозобов’язаними, не зможуть отримати паспорт за кордоном без військово-облікових документів.
Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на постанову, опубліковану на сайті Кабінету Міністрів України.
Видача паспортів за кордоном чоловікам – які обмеження діятимуть з 30 червня
«Оформлення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється за умови наявності у зазначених осіб військово-облікових документів. Перевірка дійсності військово-облікових документів проводиться відповідно до законодавства», — йдеться у Порядку реалізації експериментального проекту щодо надання адміністративних послуг громадянам України у сфері міграції за межами України, який затвердив Кабмін.
В уряді вирішили оновити порядок оформлення та обміну паспортів громадянина України та закордонних паспортів, також замість втраченого чи викраденого.
Вирішенням цієї проблеми займатиметься ДП “Документ”.
Нові правила почнуть працювати з 30 червня і діятимуть до набрання чинності Законом України про надання адміністративних послуг українцям за кордоном.
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