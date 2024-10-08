8 жовтня Верховна Рада ухвалила закон про е-посвідчення ветерана, яке тепер буде основним документом.

Цей документ також додає термін «травма», як причину набуття статусу особи з інвалідністю внаслідок війни.

Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко, передають «Новини України – НСН».

ВР ухвалила закон про е-посвідчення ветерана – що він передбачає

«Рада в цілому підтримала законопроект про запровадження е-посвідчення ветерана як основного документа», – зазначив Гончаренко.

За його словами, за ініціативу проголосували 256 парламентарів.

Нардеп зазначив, що такий закон сприятиме покращенню надання адміністративних процедур та доступу до соціальних гарантій. Електронне посвідчення ветерана дозволитьь зменшити час, який потрібний для перевірки факту надання такого статусу.

Також закон додає термін «травма», як причину набуття статусу особи з інвалідністю внаслідок війни.

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