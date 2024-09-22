Зеленський підписав важливий для місцевого самоврядування закон, ухвалений раніше Верховною Радою.

Про це повідомили у Парламенті сьогодні, 22 вересня.

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про відновлення середньострокового планування місцевих бюджетів №11131

Зеленський підписав важливий для місцевого самоврядування закон: що він передбачає

Що передбачає цей законопроєкт:

відновлюється середньострокове планування місцевих бюджетів (складення прогнозу місцевих бюджетів на три роки). Виняток – ТОТ або території, на яких ведуться активні бойові дії;

розширюються напрямки використання залишків коштів ОМС, додається: погашення кредиторської заборгованості, облаштування місць тимчасового перебування ВПО, співфінансування з місцевих бюджетів та придбання ОВДП строком більше одного року;

місцеві ради зможуть надавати фінансову гарантію на кредити-рефінансування раніше взятих позик та інше.

У Верховній Раді підкреслюють, що новий закон є обов’язковою умовою для отримання фінансування від Світового банку.

Ініціатором законопроєкту став Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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