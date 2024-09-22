Зеленський підписав важливий для місцевого самоврядування закон, ухвалений раніше Верховною Радою.
Про це повідомили у Парламенті сьогодні, 22 вересня.
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про відновлення середньострокового планування місцевих бюджетів №11131
Зеленський підписав важливий для місцевого самоврядування закон: що він передбачає
Що передбачає цей законопроєкт:
- відновлюється середньострокове планування місцевих бюджетів (складення прогнозу місцевих бюджетів на три роки). Виняток – ТОТ або території, на яких ведуться активні бойові дії;
- розширюються напрямки використання залишків коштів ОМС, додається: погашення кредиторської заборгованості, облаштування місць тимчасового перебування ВПО, співфінансування з місцевих бюджетів та придбання ОВДП строком більше одного року;
- місцеві ради зможуть надавати фінансову гарантію на кредити-рефінансування раніше взятих позик та інше.
У Верховній Раді підкреслюють, що новий закон є обов’язковою умовою для отримання фінансування від Світового банку.
Ініціатором законопроєкту став Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
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