Забрали гроші у місцевих бюджетів і не витрачають: у Мінфіні розповіли про долю податків з громад

У Мінфіні розповіли про долю грошей громад та ефективність їх використання. Йдеться про «військовий» ПДФО, вилучений з місцевих бюджетів. Серед нових розпорядників коштів є такі, що використали 0% надходжень від «військового» ПДФО.

Таким чином у Мінфіні фактично визнали неефективним рішення про вилучення «військового» ПДФО.

Відповідну інформацію міністерство надало на запит Асоціації міст України, передають «Новини України – НСН».

Забрали гроші у місцевих бюджетів і не витрачають

«Військовий» ПДФО був вилучений з бюджетів громад у 2023 році разом із «силовим» ПДФО. Однак за січень-липень поточного року головні розпорядники бюджетних коштів використали лише 45% фактичних надходжень ПДФО. Про це свідчать дані Мінфіну, які надало міністерство.

Загалом у 2024 році здійснено видатків на суму 32 млрд гривень із 77,3 млрд гривень надходжень. Причому якщо військові підрозділи системно використовують кошти, то Мінстратегпром за цей період з виділених йому 25 млрд гривень, які вилучені в громад на забезпечення військових підрозділів, зміг використати «аж» 529 млн гривень – 2%, – йдеться у повідомлення Асоціації

Крім того, у 2023 році вилучені у громад кошти були використані на 65%. І якщо Міністерство оборони використало 100% коштів, то, наприклад, Держспецзв’язку використало 0 гривень.

В Асоціації нагадали про те, що громади також мають право на кошти, а їх витрати та підтримка військових під час великої війни суттєво зросли.

Війна не привід вилучати кошти, а стимул їх обʼєднувати. Вся система публічної влади повинна працювати в єдності на Перемогу України. ПДФО всіх громадян України, незалежно від місця їх роботи чи служби, повинен однаково розподілятися до бюджетів громад для визначеного законом оперативного реагування на потреби військових, – додали там

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