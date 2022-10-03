Військовослужбовці можуть отримати дозвіл на виїзд за кордон – законопроект

У Верховній Раді пропонують надати дозвіл на виїзд за кордон військовим за кордон – що передбачає законопроект

У Верховній Раді пропонують дозволити виїжджати військовим за кордон. Право на виїзд нададуть з метою відвідати членів сім’ї за рахунок вже передбаченої в чинному законодавстві додаткової відпустки для військовослужбовців під час воєнного стану.

Про це повідомив ініціатор документу, народний депутат Сергій Рудик, передає NNS з посиланням на Дніпро обласний у Телеграм.

Законопроєкт передбачає, що під час дії воєнного стану військовослужбовці ЗСУ, інші категорії, які безпосередню брали участь у заходах забезпечення оборони України протягом не менше ніж 90 днів мають право використати відпустку для виїзду за кордон з метою провідати рідних по крові або по шлюбу.

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