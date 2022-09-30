Як оформити тимчасовий дозвіл на виїзд дитини за кордон у додатку «Дія»

Батьки зможуть оформити дозвіл на виїзд дитини за кордон у додатку “Дія” за кілька кліків та без участі нотаріуса. Процедура стане набагато простішою

Про це повідомляє прес-служба Мінцифри, передає NNS

“Комітет цифрової трансформації підтримав законопроект, який дозволить батькам оформляти через додаток “Дія” тимчасовий дозвіл на виїзд дитини, якій не виповнилося 16 років”, – йдеться у повідомленні.

Батьки зможуть оформити згоду на тимчасовий виїзд дитини за кордон у застосунку Дія за кілька кліків та без участі нотаріуса. А також без бюрократії, черг та безоплатно.

У Мінцифри заявили, що ця реформа враховує сьогоднішні виклики, пов’язані з війною, коли один із батьків іноді фізично не може приїхати і оформити дозвіл. А додаток “Дія” забезпечить можливість батькам швидко, зручно та безоплатно оформити тимчасовий дозвіл на виїзд дитини за кордон.

Чи може чоловік, у якого одна або дві дитини, виїхати за кордон під час війни