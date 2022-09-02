Виїзд військовозобов’язаних за кордон з 1 вересня – дозвіл відкладено

Дозвіл на виїзд військовозобов’язаних за кордон з 1 вересня під заставу відкладено. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відклав підписання цієї постанови.

За словами народного депутата України Данила Гетманцева, на 7 місяці війні державі треба вирішити механізм виїзду військовозобов’язаних закордон.Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Espresso TV”.

“Ініціатори механізму виїзду за кордон військовозобов’язаних запропонували рішення інтуїтивно, без належних розрахунків, що зрозуміло не змогло переконати суспільство у його доцільності”, написав Гетманцев на своїй сторінці у “Фейсбуці” .

Нардеп підтримав позицію Дениса Шмигаля й додав:

“Однак очевидним є й те, що пора ухвалювати зважені та прораховані рішення замість інтуїтивних”.

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