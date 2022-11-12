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Війна в Україні 12 листопада – втрати ворога вже понад 80 000

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за даними Генштабу втрати ворога вже понад 80000 чоловік

За минулу добу українські військові знищили 810 окупантів, 24 танків та один безпілотник. Загальні втрати ворога вже понад 80 000 чоловік

Згідно з даними Генштабу, понад 80200 російських окупантів вже загинули на війні в Україні, повідомляє NNS

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.11 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 80210 (+810) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2838 (+24) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5730 (+34) од,
  • артилерійських систем – 1829 (+12) од,
  • РСЗВ – 393 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 205 (+0) од,
  • літаків – 278 (+0) од,
  • гелікоптерів – 261 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1506 (+1),
  • крилаті ракети ‒ 399 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4279 (+20) од,
  • спеціальна техніка ‒ 160 (+1).

Орієнтовні втрати ворога в Україні на 12 листопада

Війна в Україні 12 листопада - втрати ворога вже понад 80 000

Джерело – Генштаб

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