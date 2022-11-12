Війна в Україні 12 листопада – втрати ворога вже понад 80 000

За минулу добу українські військові знищили 810 окупантів, 24 танків та один безпілотник. Загальні втрати ворога вже понад 80 000 чоловік
Згідно з даними Генштабу, понад 80200 російських окупантів вже загинули на війні в Україні, повідомляє NNS
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.11 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 80210 (+810) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2838 (+24) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5730 (+34) од,
- артилерійських систем – 1829 (+12) од,
- РСЗВ – 393 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 205 (+0) од,
- літаків – 278 (+0) од,
- гелікоптерів – 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1506 (+1),
- крилаті ракети ‒ 399 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4279 (+20) од,
- спеціальна техніка ‒ 160 (+1).
Орієнтовні втрати ворога в Україні на 12 листопада
Джерело – Генштаб
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