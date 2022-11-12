Війна в Україні 12 листопада – втрати ворога вже понад 80 000

За минулу добу українські військові знищили 810 окупантів, 24 танків та один безпілотник. Загальні втрати ворога вже понад 80 000 чоловік

Згідно з даними Генштабу, понад 80200 російських окупантів вже загинули на війні в Україні, повідомляє NNS

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.11 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 80210 (+810) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2838 (+24) од,

бойових броньованих машин ‒ 5730 (+34) од,

артилерійських систем – 1829 (+12) од,

РСЗВ – 393 (+0) од,

засоби ППО ‒ 205 (+0) од,

літаків – 278 (+0) од,

гелікоптерів – 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1506 (+1),

крилаті ракети ‒ 399 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4279 (+20) од,

спеціальна техніка ‒ 160 (+1).

Орієнтовні втрати ворога в Україні на 12 листопада

Джерело – Генштаб

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